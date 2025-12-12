Addio a don Ferdinando Murari una comunità in lacrime

La comunità religiosa e il territorio veneto e trentino piangono la scomparsa di don Ferdinando Murari, deceduto mercoledì 10 dicembre 2025 a Trento. Con i suoi 77 anni, lascia un ricordo profondo e un'importante eredità spirituale, suscitando commozione tra fedeli e confratelli.

Lutto nel mondo della Chiesa veneta e trentina. Mercoledì sera, 10 dicembre 2025, don Ferdinando Murari è morto a Trento, nella Casa del Clero, all’età di 77 anni.Chi era don FerdinandoDon Ferdinando Murari prese i voti nel 1977 a Vicenza e il suo primo incarico nella Diocesi di Trento fu a Mori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

