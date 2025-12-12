Addio a don Ferdinando Murari una comunità in lacrime

Il mondo della Chiesa veneta e trentina piange la scomparsa di don Ferdinando Murari, deceduto mercoledì 10 dicembre 2025 a Trento. La sua figura, stimata e amata, lascia un vuoto profondo nella comunità religiosa e tra i fedeli. Un addio che suscita grande commozione e ricordo.

Lutto nel mondo della Chiesa veneta e trentina. Mercoledì sera, 10 dicembre 2025, don Ferdinando Murari è morto a Trento, nella Casa del Clero, all’età di 77 anni.Chi era don FerdinandoDon Ferdinando Murari prese i voti nel 1977 a Vicenza e il suo primo incarico nella Diocesi di Trento fu a Mori. Trentotoday.it “L’ADIGE.IT” * TERRITORI: «NAGO TORBOLE, ADDIO ALL’EX PARROCO DON FERNANDO MURARI - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it

Si è spento nella serata di mercoledì 10 dicembre don Ferdinando Murari. Il sacerdote, originario di Cologna Veneta (Verona), era alla Casa del Clero di Trento ed aveva 77 anni - facebook.com facebook

