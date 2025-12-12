Addio a ‘Bettino’ era l’artista totale

Il mondo dell’arte perde una figura di rilievo con la scomparsa di Mauro Francini, conosciuto come Bettino. Artista poliedrico e protagonista della scena culturale valdarnese, la sua influenza si estendeva anche a livello nazionale e internazionale, lasciando un’immensa eredità nel panorama artistico.

Il mondo dell’arte e della scultura piange la morte di Mauro Francini, per tutti Bettino, artista poliedrico e figura centrale della scena culturale valdarnese, ma conosciuto anche a livello nazionale e internazionale. Aveva 77 anni ed era nato a Montevarchi. La notizia è stata annunciata dal sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, che ha ricordato con emozione l’amico e il grande direttore artistico di Pietra Sublime, il Simposio di Scultura Monumentale che si tiene ogni due anni nel suo comune. "Abbiamo condiviso molto – ha raccontato il sindaco – anzi, di più. Rimanevo spesso affascinato dai racconti di questo lucidissimo visionario, dalle sue performance artistiche realizzate in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it