Ad Altavilla Irpina La magia del Natale in musica
Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.30, Altavilla Irpina ospiterà l'evento “La magia del Natale in musica” presso il Santuario dei SS Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli, offrendo un momento di musica e spiritualità in vista delle festività natalizie.
Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.30, presso il Santuario dei SS Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli di Altavilla Irpina si terrà l'evento “La magia del Natale in musica”. Avellinotoday.itMedia Valle del Sabato TV. . L’Immacolata ad Altavilla Irpina è stata un’esplosione di festività! Il corso si è illuminato con le luci di Natale, i mercatini delle associazioni locali hanno riempito le strade di colori e profumi, e la comunità si è riunita per celebrare ins - facebook.com Facebook
Altavilla Irpina si accende di magia: luci, mercatini e l’inaugurazione del nuovo bar Risolart!
Video Altavilla Irpina si accende di magia: luci, mercatini e l’inaugurazione del nuovo bar Risolart!