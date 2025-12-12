Ad Altavilla Irpina La magia del Natale in musica

Avellinotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.30, Altavilla Irpina ospiterà l'evento “La magia del Natale in musica” presso il Santuario dei SS Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli, offrendo un momento di musica e spiritualità in vista delle festività natalizie.

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.30, presso il Santuario dei SS Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli di Altavilla Irpina si terrà l'evento “La magia del Natale in musica”. Avellinotoday.it

Immagine generica

Altavilla Irpina si accende di magia: luci, mercatini e l’inaugurazione del nuovo bar Risolart!

Video Altavilla Irpina si accende di magia: luci, mercatini e l’inaugurazione del nuovo bar Risolart!