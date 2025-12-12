Ad Affari Tuoi Giulia rischia tutto fino alla fine | È un momento strano della vita ma il Dottore bleffa

Giulia, concorrente di Affari Tuoi, ha affrontato una sfida intensa nella puntata del 12 dicembre, rischiando tutto fino all'ultimo istante. Con il supporto del fidanzato Alessandro, ha deciso di non cedere alle offerte del Dottore, mantenendo alta la tensione e la suspense fino alla fine, convinta di poter ottenere un importante premio di 300mila euro.

Giulia dalla Sardegna è stata la protagonista della puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato fino alla fine rifiutando ogni offerta del Dottore, insieme al fidanzato Alessandro, convinta di avere 300mila euro. Ma il finale non è quello che si aspettava.

