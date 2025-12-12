Acquisti e cessioni dell’Inter | i 20 colpi che hanno fatto la storia

L'articolo ripercorre i 20 acquisti e cessioni più significativi della storia dell'Inter, dai grandi nomi del passato come Ronaldo e Ibrahimovic fino alle operazioni recenti con Lukaku ed Eto’o. Un viaggio attraverso le scelte di mercato che hanno segnato il destino del club, tra successi e momenti iconici.

Inter News 24 Da Ronaldo a Lukaku, passando per lo scambio del secolo con Ibrahimovi? ed Eto'o. Gli acquisti e cessioni dell'Inter raccontano trent'anni di calcio ad alti livelli, tra colpi da copertina e addii che hanno fatto discutere San Siro. Non semplici transazioni, ma scelte che hanno determinato scudetti, delusioni cocenti e ripartenze inaspettate. Il dato più interessante emerge proprio dall'analisi degli effetti: il Triplete del 2010 nacque dalla cessione del giocatore più forte in rosa, mentre la seconda stella del 2024 è arrivata tre anni dopo aver venduto Lukaku e Hakimi per quasi 180 milioni.