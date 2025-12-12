Acquedotto Favara di Burgio Aica sfida la Regione e Siciliacque | Deve servire solo i cittadini agrigentini
Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, ha contestato la classificazione dell’acquedotto Favara di Burgio come infrastruttura di “sovrambito”, inviando una nota alla Regione e alle autorità competenti. La disputa riguarda la gestione e la destinazione dell’acquedotto, con Aica che insiste affinché serva esclusivamente i cittadini agrigentini.
L'azienda idrica dei comuni agrigentini ha inviato una nuova nota alla presidenza della Regione, all'assessorato all'Energia e al dipartimento acque e rifiuti, contestando la decisione di classificare l'acquedotto Favara di Burgio come infrastruttura di "sovrambito" e di mantenerne la gestione in.
Favara di Burgio, la Regione respinge la richiesta di Aica: "L'acquedotto resta a Siciliacque" Aica continua a sostenere che l'acquedotto e le fonti collegate siano della provincia di Agrigento e non possano essere fatturate: Palermo è di parere contrario...
Favara di Burgio, la Regione respinge la richiesta di Aica: "L'acquedotto resta a Siciliacque" - Aica continua a sostenere che l'acquedotto e le fonti collegate siano della provincia di Agrigento e non possano essere fatturate: Palermo è di parere contrario
Acquedotto Favara di Burgio, Aica non arretra: "Va restituito ad Agrigento" - La società consortile contesta quanto ricostruito dalla Regione e chiede una convenzione per ottenere la gestione dell'infrastruttura e la restituzione di una parte delle somme fatturate
ACQUA FAVARA DI BURGIO PER LA REGIONE E’ BENE DEMANIALE, AICA ANNUNCIA AZIONE LEGALE