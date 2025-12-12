Acquedotto Favara di Burgio Aica sfida la Regione e Siciliacque | Deve servire solo i cittadini agrigentini

Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, ha contestato la classificazione dell’acquedotto Favara di Burgio come infrastruttura di “sovrambito”, inviando una nota alla Regione e alle autorità competenti. La disputa riguarda la gestione e la destinazione dell’acquedotto, con Aica che insiste affinché serva esclusivamente i cittadini agrigentini.

L'azienda idrica dei comuni agrigentini ha inviato una nuova nota alla presidenza della Regione, all'assessorato all'Energia e al dipartimento acque e rifiuti, contestando la decisione di classificare l'acquedotto Favara di Burgio come infrastruttura di "sovrambito" e di mantenerne la gestione in.

ACQUA FAVARA DI BURGIO PER LA REGIONE E’ BENE DEMANIALE, AICA ANNUNCIA AZIONE LEGALE

