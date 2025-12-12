Aci Sant' Antonio il parco di Casalotto diventa proprietà comunale | firmato l' acquisto
Il parco di Casalotto a Aci Sant’Antonio diventa ufficialmente proprietà comunale, con l’acquisto firmato il 12 dicembre. Questa acquisizione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del sito, in attesa di finanziamenti regionali e delle successive procedure di gara. La nuova gestione apre interessanti prospettive per la valorizzazione e la tutela dell’area.
Da oggi, venerdì 12 dicembre, il parco di Casalotto è di proprietà del Comune di Aci Sant’Antonio. L’acquisto effettuato in data odierna rappresenta un primo, propedeutico passo in attesa che la Regione eroghi il finanziamento per la Soprintendenza, affinché vengano espletate le procedure di gara. Cataniatoday.it
