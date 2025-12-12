AcegasApsAmga porta nei supermercati i corner informativi sulla raccolta differenziata
AcegasApsAmga rafforza il proprio impegno ambientale attraverso l’installazione di corner informativi sulla raccolta differenziata nei supermercati della Grande Distribuzione Organizzata. Tre appuntamenti dedicati promuovono la sensibilizzazione dei cittadini su pratiche sostenibili, coinvolgendo partner attivi nella promozione di una gestione responsabile dei rifiuti.
AcegasApsAmga intensifica il proprio impegno nella sensibilizzazione ambientale con tre appuntamenti dedicati alla raccolta differenziata nei supermercati della Grande Distribuzione Organizzata, da sempre partner attivi nella promozione di una gestione responsabile dei rifiuti anche all’interno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dove farai i tuoi acquisti di Natale, e non solo? Scegli i ! - ! Le festività sono un periodo importante per il commercio di prossimità e p - facebook.com Vai su Facebook