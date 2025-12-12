Accordo pace Zelensky | referendum sui territori sarà il popolo a decidere

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il futuro dei territori contesi, in particolare il Donbass, sarà deciso tramite un referendum, lasciando al popolo la scelta. Durante un incontro con i giornalisti a Kiev, Zelensky ha evidenziato come le trattative di pace siano attualmente bloccate sul destino di Donetsk.

Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del Donbass, il Donetsk in particolare. Gli Usa vorrebbero che le forze ucraine si ritirassero e che quel fazzoletto di terra martoriato – dove si snodano le fortificazioni – divenisse una "zona economica libera".

