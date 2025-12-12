Accordo di Parigi sul clima dieci anni dopo nessun effetto concreto | ora dobbiamo azzerare le emissioni

L'Accordo di Parigi sul clima, firmato dieci anni fa, ha segnato un impegno globale per limitare il riscaldamento globale. Tuttavia, a distanza di un decennio, gli effetti concreti sono ancora assenti. È arrivato il momento di agire per azzerare le emissioni e affrontare con urgenza la crisi climatica.

Avrete certamente sentito parlare della teoria di Elizabeth Kubler-Ross delle “cinque fasi del lutto.” Quando ti capita qualcosa di brutto nella vita, le reazioni tipiche sono: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Queste fasi non sono in sequenza, possono coesistere o cambiare l’ordine in cui compaiono, ma sono una buona approssimazione di quello che succede quando ci troviamo di fronte a qualcosa di molto spiacevole. E’ un modello che possiamo applicare alla questione del clima, a partire da quando si è cominciato a parlarne come un problema importante, negli anni ’80. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accordo di Parigi sul clima, dieci anni dopo nessun effetto concreto: ora dobbiamo azzerare le emissioni

COP21 - Considerazioni sull'Accordo Climatico di Parigi

