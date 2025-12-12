Accompagna la figlia a scuola e viene travolto dalla sua stessa auto | grave un uomo a Bologna

Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito a Bologna dopo essere stato investito dalla propria auto davanti a una scuola. L'incidente si è verificato mentre accompagnava la figlia, suscitando preoccupazione e attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi legati ai veicoli in prossimità delle zone scolastiche.

Un 44enne è grave al Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto dalla sua auto davanti a una scuola. Il mezzo si è mosso in pendenza. Illesa la figlia. Fanpage.it

