Accompagna la figlia a scuola e viene travolto dalla sua stessa auto | grave un uomo a Bologna

Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito a Bologna dopo essere stato investito dalla propria auto davanti a una scuola. L'incidente si è verificato mentre accompagnava la figlia, suscitando preoccupazione e attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi legati ai veicoli in prossimità delle zone scolastiche.

Un 44enne è grave al Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto dalla sua auto davanti a una scuola. Il mezzo si è mosso in pendenza. Illesa la figlia. Fanpage.it Accompagna la figlia a scuola e viene investito dalla sua stessa auto - Un uomo di 44 anni è ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stato investito, poco prima delle 9 d ... rainews.it Accompagna la figlia a scuola e viene travolto dalla sua stessa auto: grave un uomo a Bologna - Aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando è stato travolto dalla sua stessa auto: protagonista un uomo di 44 anni, ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere ... fanpage.it

