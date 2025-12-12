Accoltellò una mamma e una operatrice di una casa famiglia condannata a 8 anni

Una donna nigeriana è stata condannata a otto anni di reclusione per aver accoltellato una operatrice e una mamma in una casa famiglia a Zagarolo, vicino Roma, nel gennaio scorso. La sentenza è arrivata in primo grado, confermando la gravità dell'episodio e le conseguenze legali per l'autrice dell'aggressione.

