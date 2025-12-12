Accoltella un'operatrice e una mamma in una casa famiglia vicino Roma | condannata a 8 anni di carcere

Una donna di 28 anni è stata condannata a otto anni di carcere per aver accoltellato un'operatrice e una mamma in una casa famiglia vicino Roma. L'episodio si è verificato a Zagarolo, suscitando grande attenzione e preoccupazione per la sicurezza delle strutture di assistenza.

La 28enne che ha accoltellato un'ospite e un'operatrice di una casa famiglia a Zagarolo è stata condannata in primo grado a 8 anni di reclusione.

