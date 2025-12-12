Accoglienza migranti Azione Lecco | Sistema in crisi da tempo serve riforma complessiva e commissario straordinario

Azione Lecco denuncia una crisi ormai strutturale nel sistema di accoglienza dei migranti, sottolineando l’urgenza di una riforma complessiva. L’associazione evidenzia come le soluzioni emergenziali e frammentate non siano più sufficienti a gestire efficacemente la situazione, chiedendo l’intervento di un commissario straordinario per riorganizzare il sistema.

Per noi di Azione l'accoglienza dei migranti non può più essere affrontata con interventi emergenziali e frammentati. Serve una riforma seria e complessiva che deve garantire inclusione reale e responsabilità condivise tra istituzioni e territori. L'attuale modello, fragile e disorganico, non. Leccotoday.it

