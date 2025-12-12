Accoglienza e sicurezza | La sede resterà la stessa

Il Comune ha istituito un dormitorio straordinario presso i locali della ex Torretta Fs, attivo da dicembre a marzo, per offrire accoglienza e sicurezza alle persone senza dimora durante i mesi più freddi dell’anno, mantenendo invariata la sede.

Il Comune ha attivato da dicembre fino a a marzo, un dormitorio straordinario allestito nei locali della ex Torretta Fs, per garantire accoglienza e protezione alle persone senza dimora nei mesi più rigidi dell’anno. Il servizio si aggiunge a quello esistente del dormitorio ordinario. "L’apertura del dormitorio straordinario è un passo concreto e necessario per proteggere chi vive situazioni di estrema vulnerabilità – spiega Sara Grilli, assessore al Welfare –. Abbiamo lavorato con impegno per ampliare le capacità di accoglienza garantendo non solo un posto caldo dove dormire, ma anche un presidio di sicurezza e dignità". 🔗 Leggi su Lanazione.it