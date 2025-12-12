Accoglienza a sorpresa per l’Aquila Basket | in Francia spunta il logo del Trento Calcio

Trentotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la recente trasferta in Francia, l’Aquila Basket Trento Dolomiti Energia ha vissuto un episodio insolito e simbolico: il logo del Trento Calcio è apparso inaspettatamente, creando un momento di sorpresa e curiosità. Questa vicenda si aggiunge alla vittoria importante ottenuta in Eurocup, arricchendo la trasferta di significati e ricordi particolari.

Non solo una vittoria pesante in Eurocup, ma anche un episodio curioso e simbolico che ha accompagnato la trasferta francese dell’Aquila Basket Trento Dolomiti Energia. Alla vigilia – e poi a margine – della sfida europea vinta sul campo di Bourg-en-Bresse, la squadra trentina è stata infatti. Trentotoday.it

