Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya

Il borgo di Acaya, frazione di Vernole, si prepara a vivere la magia del Natale con l’evento “Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya” il 13 e 14 dicembre. Per due giorni, il suggestivo centro storico si trasformerà in un luogo incantato, offrendo un’atmosfera speciale per grandi e piccini, tra luci, tradizioni e momenti di convivialità.

ACAYA (Vernole) - Il periodo più magico dell’anno vissuto in uno dei borghi più suggestivi d’Italia. Per due giorni, sabato 13 e domenica 14 dicembre, il centro della cittadella fortificata di Acaya (frazione di Vernole) accoglierà grandi e piccini per “Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya”. Lecceprima.it Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya - C’è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, un borgo di pietra abbracciato da mura secolari che, per due giorni, si prepara a ... corrieresalentino.it ‘Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya’. Nel castello il presepe vivente dei bambini - L’atmosfera natalizia raggiunge anche il borgo medievale di Acaya, dove domani 13 e domenica 14 dicembre si terranno due giornate interamente dedicate alle festività. portalecce.it Accendiamo le Feste di Natale a San Giorgio in Bosco! Sabato 14 dicembre vi aspettiamo in Piazza Manzoni per un pomeriggio magico dedicato a grandi e piccini! Dalle 14:30 alle 17:00 La casetta di Babbo Natale apre le sue porte! I bambini potran - facebook.com facebook

Presto il video completo accendiamo Natale borgo della Acaya

Video Presto il video completo accendiamo Natale borgo della Acaya Video Presto il video completo accendiamo Natale borgo della Acaya