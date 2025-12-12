Accademia dello Sport per la Solidarietà che sorpresa | arriva la benedizione di Papa Leone XIV

L'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo riceve una sorpresa speciale: una lettera e la benedizione di Papa Leone XIV, riconoscendo le sue attività a favore dei più fragili. Un gesto di grande significato che testimonia l'importanza del lavoro svolto dall'associazione nel territorio bergamasco e oltre.

Una lettera a sorpresa, con il saluto personale e la benedizione di Papa Leone XIV: l’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo è entrata nel cuore anche del Santo Padre che, venuto a conoscenza delle sue attività in favore dei più fragili del territorio bergamasco e non solo, ha voluto esprimere il proprio plauso e la propria vicinanza alle azioni dell’associazione fondata e guidata da Giovanni Licini. L’anticipazione era stata già data giovedì sera, nel corso della tradizionale cena natalizia, dal delegato vescovile della Curia di Bergamo, monsignor Giulio Dellavite. Il documento ufficiale, firmato dal segretario di Stato di sua Santità, il cardinale Pietro Parolin, ha scaldato i cuori di volontari e vertici dell’Accademia dello Sport, portando nuovo entusiasmo in vista dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario di attività che l’associazione celebrerà nel 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it