Accademia dei Giorni Felici | Open Day per famiglie e futuri alunni

L’Accademia dei Giorni Felici di Avellino invita le famiglie a partecipare agli Open Day della scuola primaria, che si terranno lunedì 15 dicembre alle 15 e sabato 10 gennaio 2026 alle 10. Un'occasione per conoscere l'ambiente scolastico e scoprire le proposte educative dell’istituto.

