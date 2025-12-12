Abu Mazen incontra Meloni poi il discorso ad Atreju | Lo Stato di Palestina non deve spaventare nessuno

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha visitato l’Italia, incontrando a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Successivamente, ha partecipato come ospite alla manifestazione Atreju di Fratelli d’Italia, esprimendo il desiderio di un riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina e sottolineando che questa richiesta non deve generare timori o divisioni.

Abu Mazen a Palazzo Chigi: incontro con la premier Giorgia Meloni

