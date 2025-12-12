Abu Mazen ad Atreju Meloni lo accoglie sul palco | La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto all'evento Atreju, ricevendo l'accoglienza della premier Giorgia Meloni. La sua presenza ha suscitato attenzione, e Meloni ha sottolineato come ciò contraddica alcune false accuse rivolte al governo italiano. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e cooperazione tra Italia e Palestina.

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, accolto dalla premier Giorgia Meloni. Al centro dell'incontro la crisi mediorientale, il rilancio del processo di pace e il ruolo dell'Italia: dalla prospettiva dei due Stati alle riforme dell’Anp, fino alla necessità di consolidare il cessate il fuoco a Gaza. Fanpage.it

abu mazen atreju meloniAbu Mazen ad Atreju, Meloni lo accoglie sul palco: “La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano” - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, accolto dalla premier Giorgia Meloni ... fanpage.it

abu mazen atreju meloniAbu Mazen ad Atreju con Meloni: "La sua presenza fa giustizia sulle falsità contro il governo" - Il presidente dell''Autorità nazionale palestinese alla kermesse di FdI dopo un bilaterale con la premier a Chigi. ilfoglio.it

Immagine generica

Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju

Video Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju