Abu Mazen ad Atreju Meloni lo accoglie sul palco | La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto all'evento Atreju, ricevendo l'accoglienza della premier Giorgia Meloni. La sua presenza ha suscitato attenzione, e Meloni ha sottolineato come ciò contraddica alcune false accuse rivolte al governo italiano. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e cooperazione tra Italia e Palestina.

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, accolto dalla premier Giorgia Meloni. Al centro dell'incontro la crisi mediorientale, il rilancio del processo di pace e il ruolo dell'Italia: dalla prospettiva dei due Stati alle riforme dell’Anp, fino alla necessità di consolidare il cessate il fuoco a Gaza. Fanpage.it Abu Mazen ad Atreju, Meloni lo accoglie sul palco: “La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano” - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, accolto dalla premier Giorgia Meloni ... fanpage.it Abu Mazen ad Atreju con Meloni: "La sua presenza fa giustizia sulle falsità contro il governo" - Il presidente dell''Autorità nazionale palestinese alla kermesse di FdI dopo un bilaterale con la premier a Chigi. ilfoglio.it Meloni: Abu Mazen ad Atreju fa giustizia delle falsità contro il governo. "Dimostra quanto l'Italia sia stata e sia centrale nella crisi mediorientale". Il leader palestinese: "Pronti a elezioni, sia parlamentari che presidenziali. Lo Stato di Palestina non deve preoccu - facebook.com facebook Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ad Atreju: "Italia riconosca la Palestina, 2 popoli e 2 Stati unica via", Meloni: "Sua presenza qui centrale" x.com

