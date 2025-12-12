Abu Mazen ad Atreju Meloni lo accoglie sul palco | La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano

Durante l'evento Atreju, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni. Il suo intervento ha suscitato attenzione, evidenziando il sostegno e la solidarietà tra le parti. Meloni ha sottolineato come la presenza di Abu Mazen smonti alcune false rappresentazioni sul ruolo del governo italiano.

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, accolto dalla premier Giorgia Meloni. Al centro dell'incontro la crisi mediorientale, il rilancio del processo di pace e il ruolo dell'Italia: dalla prospettiva dei due Stati alle riforme dell'Anp, fino alla necessità di consolidare il cessate il fuoco a Gaza.

