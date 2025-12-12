Abu Mazen ad Atreju | Grazie all' Italia per il sostegno vogliamo pace con due Stati

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, ringraziando l'Italia per il sostegno e riaffermando la volontà di raggiungere una soluzione a due Stati. L'evento si è svolto in un contesto di grande affluenza, con misure di sicurezza rafforzate e la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sala gremitissima, imponenti misure di sicurezza e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni seduta in prima fila, per l'intervento ad Atreju del presidente dell'Anp Abu Mazen. L'arrivo del leader palestinese, presentato sul palco dalla stessa premier, ha catalizzato tutta l'attenzione alla festa di FdI. In platea accanto a Meloni ci sono anche il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e tutto lo stato maggiore del partito. C'è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, seduto accanto a Gianfranco Fini. "Esprimo gradimento per la vostra postura a sostegno del processo di pace, ringrazio l'Italia che ha sempre supportato i nostri sforzi, così come per l'addestramento della nostra polizia civile, gli aiuti umanitari e gli aiuti medici, oltre al supporto per al valico di Rafah".