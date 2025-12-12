Abu Mazen ad Atreju | Grazie all' Italia per il sostegno Buon Natale

Durante l'evento Atreju, Abu Mazen ha espresso gratitudine all'Italia per il sostegno e ha auspicato un incremento negli scambi commerciali e negli investimenti tra i due paesi, augurando inoltre un Buon Natale.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Speriamo di aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti con l'Italia. Vogliamo vivere nella nostra patria con libertà e dignità in uno stato che rigetta la violenza, così come fa l'Italia. Confermiamo che vogliamo favorire un processo elettorale, sia parlamentare che presidenziale. Grazie a tutti, grazie all'Italia per il sostegno e Buon Natale!". Lo ha detto il leader palestinese Abu Mazen ospite da Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it

