Abu Mazen ad Atreju | Grazie all' Italia per il sostegno Buon Natale – Il video

Abu Mazen, leader palestinese, ha partecipato all'evento Atreju esprimendo gratitudine all'Italia per il sostegno e augurando Buon Natale. Durante il discorso, ha sottolineato la volontà di rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti tra i due paesi, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Speriamo di aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti con l'Italia. Vogliamo vivere nella nostra patria con libertà e dignità in uno stato che rigetta la violenza, così come fa l'Italia. Confermiamo che vogliamo favorire un processo elettorale, sia parlamentare che presidenziale. Grazie a tutti, grazie all'Italia per il sostegno e Buon Natale!". Lo ha detto il leader palestinese Abu Mazen ospite da Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale - (Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 'Speriamo di aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti con l'Italia. notizie.tiscali.it Abu Mazen ad Atreju con Meloni: "La sua presenza fa giustizia sulle falsità contro il governo" - Il presidente dell''Autorità nazionale palestinese alla kermesse di FdI dopo un bilaterale con la premier a Chigi. ilfoglio.it Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ad Atreju: "Italia riconosca la Palestina, 2 popoli e 2 Stati unica via", Meloni: "Sua presenza qui centrale" x.com Meloni accoglie Abu Mazen a Palazzo Chigi, poi insieme ad Atreju - facebook.com facebook

Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale

Video Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale Video Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale