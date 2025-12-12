Abu Mazen ad Atreju | Due popoli due Stati unica via per stabilità Medio Oriente – Il video

Abu Mazen intervenendo ad Atreju ha ribadito l'importanza di una soluzione a due Stati per garantire stabilità e pace durature nel Medio Oriente, sottolineando che questa rappresenta l’unica via possibile secondo il diritto internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Il nostro indirizzo strategico è basato su una pace duratura e l'unica soluzione per la stabilità della regione è quella a 'due Stati', che possano vivere in pace secondo il diritto internazionale. L'assenza dello Stato palestinese è un motivo di instabilità nella Regione. Il nostro indirizzo è quello di una pace stabile e duratura con due stati, la Palestina può avere l' assetto del 1967 a fianco di Israele, nel rispetto reciproco, unico modo per garantire pace permanente nella nostra Regione”. Lo ha affermato il Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, dal palco di Atreju. Open.online

Abu Mazen ad Atreju: Due popoli due Stati unica via per stabilità Medio Oriente

