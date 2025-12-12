Abu Mazen ad Atreju con Meloni | La sua presenza fa giustizia sulle falsità contro il governo

Il 12 dicembre, Abu Mazen è intervenuto ad Atreju, incontrando la premier Giorgia Meloni a Roma. La visita, seguita da un vertice a Palazzo Chigi, ha suscitato attenzione e commenti, sottolineando il ruolo del presidente palestinese nel dialogo internazionale e nelle dinamiche italiane. L'evento si è svolto presso la manifestazione di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo.

È il giorno di Abu Mazen ad Atreju. Oggi, venerdì 12 dicembre, il presidente dell'Autorità palestinese è arrivato a Roma e, dopo un vertice a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni (il secondo in poche settimane), è stato accolto dal pubblico della kermesse di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo. Standing ovation. Meloni, introducendo l'ospite, ha rivendicato la centralità dell'Italia nel contribuire al percorso di pace in medio oriente: "La presenza di questo leader stasera fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni ", ha detto. Ilfoglio.it

