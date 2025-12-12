Abu Mazen ad Atreju al fianco di Meloni | Auspico che l’Italia riconosca la Palestina

Il leader palestinese Abu Mazen ha partecipato ad Atreju, accompagnato dalla premier Meloni, esprimendo il suo desiderio che l’Italia riconosca ufficialmente la Palestina. L’evento ha visto una sala gremita di pubblico, interessato a conoscere meglio le posizioni e le prospettive sul conflitto e sui diritti palestinesi.

Il leader palestinese si è trovato di fronte ad una sala gremitissima, colma di curiosi e interessati alla questione. In platea accanto a Meloni ci sono anche il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e tutto lo stato maggiore del partito. C'è anche i presidente del Senato, Ignazio La Russa, seduto accanto a Gianfranco Fini. Ildifforme.it

