Abu Mazen | ' 2 popoli 2 Stati' unica via

17.50 "Il nostro indirizzo strategico è basato su una pace duratura e l'unica soluzione per la stabilità della regione è quella a 'due Stati',che possano vivere in pace secondo il diritto internazionale". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, dal palco di Atreju. "L'assenza di uno stato palestinese è fonte d'instabilità del territorio e di estremismo che influenza la sicurezza della Regione.-ha aggiunto-Esprimo gradimento per la vostra postura a sostegno del processo di pace". Servizitelevideo.rai.it

