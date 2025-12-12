Abbiamo visto copiare ovunque | il flop del test di Medicina all' Università di Udine

Il test di Medicina all'Università di Udine ha suscitato numerose polemiche a causa di accuse di copiature e irregolarità. Le testimonianze di studenti e studentesse evidenziano un fenomeno diffuso, sollevando dubbi sulla regolarità del processo di selezione e sulla trasparenza delle prove.

C’è una frase che si ripete nelle testimonianze raccolte tra studenti e studentesse del semestre filtro per del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università di Udine. “Abbiamo visto copiare sia al primo test, sia al secondo”. Un’affermazione che, da sola, basterebbe a mettere in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

