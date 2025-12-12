Abbiamo bisogno di medici che sappiano soffrire non che affrontano le difficoltà urlando contro il ministro | l’invettiva di Bassetti contro gli studenti del semestre filtro

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Bassetti, che critica gli studenti di Medicina per il loro modo di affrontare le sfide del semestre filtro. Le sue parole sottolineano un contrasto tra la richiesta di medici capaci di soffrire e il modo in cui alcuni studenti esprimono il proprio dissenso, evidenziando tensioni nel dibattito sulla riforma del percorso formativo.

Un attacco diretto agli studenti, soprattutto quelli scesi in piazza contro il semestre filtro a Medicina e le scelte del dicastero guidato dalla ministra Anna Maria Bernini. Dopo la requisitoria di Roberto Burioni, rivolta in particolare ai genitori, Matteo Bassetti con un video pubblicato sui social sceglie di scagliarsi contro i giovani aspiranti medici. Il giudizio nei loro confronti è tranchant: “Non abbiamo bisogno di medici che di fronte alle difficoltà di un esame non passato vanno a protestare, abbiamo bisogno di medici che sappiano soffrire “. Insomma, tradotto, o stai in silenzio o non c’è bisogno di dottori, nonostante i numeri sulla sanità parlino chiaro. Ilfattoquotidiano.it

