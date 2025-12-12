Abbandono dei rifiuti scattano multe e fermi auto per i dodici furbetti dell’isola ecologica

Nel corso di controlli mirati, la Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha individuato dodici persone responsabili di abbandono di rifiuti e comportamenti scorretti presso l’isola ecologica. Le sanzioni e i fermi auto sono stati adottati per contrastare il fenomeno e promuovere una gestione più responsabile dei rifiuti sul territorio.

I controlli mirati della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare hanno permesso di individuare e sanzionare alcuni comportamenti scorretti in materia di conferimento di rifiuti. I fatti contestati riguardano in particolare l’isola ecologica di via Mura dove da tempo si registrano fenomeni di. Cesenatoday.it Rifiuti abbandonati in strada: scattano multe e sequestri di veicoli | VIDEO - Il Comune dichiara guerra agli incivili: due fototrappola hanno permesso di identificare i responsabili degli sversamenti. casertanews.it

Busento, nuova bonifica e stretta contro gli incivili: scattano fototrappole e multe - Identificati e sanzionati i responsabili dell’abbandono dei rifiuti lungo l’argine del fiume ... cosenzachannel.it

SCATTANO LE MULTE - I fatti riguardano in particolare l’isola ecologica di via Mura dove da tempo si registrano fenomeni di abbandono di rifiuti sul marciapiede - facebook.com facebook

Abbandono di rifiuti nel parco di Molentargius, due indagati dalla Forestale. Nei guai un 56enne di Quartu e un 59enne cagliaritano #ANSA x.com

© Cesenatoday.it - Abbandono dei rifiuti, scattano multe e fermi auto per i dodici "furbetti" dell’isola ecologica

Palermo: Abbandono rifiuti, controlli più che raddoppiati: scattano 92 multe ad ottobre

Video Palermo: Abbandono rifiuti, controlli più che raddoppiati: scattano 92 multe ad ottobre Video Palermo: Abbandono rifiuti, controlli più che raddoppiati: scattano 92 multe ad ottobre