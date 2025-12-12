Abbandonata in vetta ad una montagna muore congelata Il compagno | E’ stato un incidente

Durante un'escursione in montagna, una coppia di alpinisti ha vissuto un tragico incidente. La donna si è fermata improvvisamente a causa della stanchezza, rimanendo sola in vetta, dove è stata trovata morta congelata. Il compagno ha dichiarato che si è trattato di un incidente, ma le circostanze rimangono ancora da chiarire.

Una coppia di alpinisti stava scalando una vetta: la donna si è fermata all'improvviso sopraffatta dalla stanchezza. L'uomo l'ha lasciata ed è tornato indietro da solo per chiedere aiuto: quando è tornato con i soccorsi, l'ha trovata assiderata Tragico incidente o omicidio? La procura sta indagando sulla morte di una ragazza di 33 anni, impegnata in una scalata in alta montagna con il fidanzato. La coppia aveva raggiunto la vetta più alta di un monte quando, secondo la ricostruzione dell'uomo, la donna avrebbe accusato la stanchezza. Impossibilitata a muoversi, la donna si è bloccata: non riusciva più a muovere nè un passo in avanti, nè uno all'indietro.

