A Villa Vallefuoco presentazione del libro che accende la luce sul lato invisibile del Natale

A Villa Vallefuoco si è tenuta la presentazione di un libro che illumina il lato invisibile del Natale. Un luogo, un tempo legato alla criminalità, si trasforma ora in uno spazio di dialogo, memoria e rinascita, offrendo una nuova prospettiva sul significato delle festività e sulla capacità di rinascita delle comunità.

Un luogo che un tempo apparteneva alla criminalità é diventato spazio di dialogo, memoria e rinascita. È questo il significato profondo dell'incontro culturale che si terrà il oggi, 12 dicembre 2025, alle ore 18.00 presso Villa Vallefuoco, in via Ripuaria, a Varcaturo – Giugliano in Campania, bene confiscato alla camorra e restituito alla collettività.

ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE

