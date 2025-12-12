A Venezia c'è un nuovo indirizzo che vale una visita | la Fondazione Dries Van Noten

A Venezia nasce un nuovo spazio culturale: la Fondazione Dries Van Noten, che aprirà ad aprile 2026 a Palazzo Pisani Moretta. Pensata come un luogo di ricerca e innovazione, questa fondazione promuove il dialogo tra artigianato, arte e design contemporaneo, offrendo un’opportunità unica di esplorazione e confronto nel cuore della città.

Venezia si prepara ad accogliere un nuovo indirizzo culturale. Ad aprile 2026 apre a Palazzo Pisani Moretta la Fondazione Dries Van Noten, pensata come spazio di ricerca, dialogo e sperimentazione tra artigianato, arte e design contemporaneo. Non un museo in senso tradizionale, ma un luogo che nasce per far incontrare persone, idee e gesti creativi. Tutti i dettagli. A Venezia, la Fondazione Dries Van Noten. Concepita dallo stilista Dries Van Noten (che a marzo 2024 ha lasciato la direzione del suo brand omonimo ) insieme a Patrick Vangheluwe, l a Fondazione prende forma all'interno di Palazzo Pisani Moretta, uno dei luoghi simbolo del decorativismo veneziano.

