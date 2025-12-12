A teatro nel weekend | gli appuntamenti

Nel fine settimana, il teatro offre appuntamenti imperdibili, tra cui lo spettacolo di Ale & Franz al Politeama. Dalla comicità di Zelig al palcoscenico, i due comici propongono una serata all'insegna dell'ironia e del divertimento, richiamando il pubblico per due serate all'insegna del miglior umorismo.

Oggi e domani alle 21 al Politeama da ricordare Una sera con Ale & Franz (nella foto): dai riflettori di Zelig, al ritorno in teatro per un viaggio esilarante nel meglio del loro repertorio. Il popolare duo comico festeggia i 31 anni di carriera con un nuovo spettacolo che debutta a Prato in prima regionale, portando sul palco l’inconfondibile umorismo della coppia milanese. Prodotto dal Metastasio, al Magnolfi c’è lo spettacolo Trash test di e con Andrea Cosentino: una pièce con o contro l’ intelligenza artificiale, ovvero un collaudo distruttivo delle potenzialità dell’AI di produrre materiali teatrabili, che coinvolge direttamente il pubblico in un’esperienza imprevedibile e divertente (oggi 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

