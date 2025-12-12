A sorpresa da questa settimana la serie turca con Demet Özdemir va in onda non solo nella prima serata del venerdì ma anche nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì
D alla metà di questa settimana Io sono Farah va in onda anche nel primo pomeriggio di Canale 5 alle 13:55. La serie che vede protagonisti Demet Özdemir ed Engin Akyürek aveva debuttato in estate, proprio nella collocazione diurna, salvo poi essere sospesa, per tornare in prima serata dal 5 dicembre scorso. Quando mercoledì è stata interrotta la messa in onda delle strisce quotidiane del Grande Fratello 2025, il palinsesto ha subito una piccola rivoluzione. E per Io sono Farah si è liberata la fascia diurna, dopo Beautiful e prima di Forbidden Fruit. Oggi, così, l’appuntamento è doppio: dopo la puntata “del giorno”, arriva quella della prima serata, alle 21:20. 🔗 Leggi su Iodonna.it
