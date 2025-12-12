A sorpresa da questa settimana la serie turca con Demet Özdemir va in onda non solo nella prima serata del venerdì ma anche nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì

Da questa settimana, la serie turca con Demet Özdemir sorprende il pubblico: oltre alla prima serata del venerdì, viene trasmessa anche nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì. In particolare,

D alla metà di questa settimana Io sono Farah va in onda anche nel primo pomeriggio di Canale 5 alle 13:55. La serie che vede protagonisti Demet Özdemir ed Engin Akyürek aveva debuttato in estate, proprio nella collocazione diurna, salvo poi essere sospesa, per tornare in prima serata dal 5 dicembre scorso. Quando mercoledì è stata interrotta la messa in onda delle strisce quotidiane del Grande Fratello 2025, il palinsesto ha subito una piccola rivoluzione. E per Io sono Farah si è liberata la fascia diurna, dopo Beautiful e prima di Forbidden Fruit. Oggi, così, l’appuntamento è doppio: dopo la puntata “del giorno”, arriva quella della prima serata, alle 21:20. 🔗 Leggi su Iodonna.it