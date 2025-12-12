A scuola d’impegno civico Galilei liceo dei cittadini

Il liceo Galilei si impegna a promuovere una cittadinanza attiva e responsabile, mettendo al centro l'importanza della Costituzione. Attraverso iniziative educative dedicate alle nuove generazioni, l'istituto mira a sviluppare negli studenti una consapevolezza civica solida, formando cittadini informati e partecipi.

Stimolare una cittadinanza consapevole, ponendo al centro il valore sempre attuale della Costituzione a partire dalle nuove generazioni. È l’obiettivo del Galileo Galilei con la terza edizione del progetto “Il Liceo dei cittadini - Diritti, legalità, democrazia“. Un’iniziativa basata su tre appuntamenti che offrirà agli studenti uno spazio di approfondimento sui temi fondamentali della convivenza democratica. Il progetto è coordinato dal professor Luca Scarafile e il filo conduttore di quest’anno è "l’esercizio della memoria come strumento di cittadinanza attiva, nella convinzione che ricordare non significhi solo conoscere il passato ma anche assumersi la responsabilità di comprenderlo e trasformarlo in impegno civile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it