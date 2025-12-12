A Savignano nel weekend si fa festa con la tradizionale fiera di Santa Lucia
Nel weekend, Savignano sul Rubicone si anima con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, un evento che ogni anno richiama residenti e visitatori. La manifestazione si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dicembre, offrendo momenti di festa, tradizione e convivialità nel cuore della città.
Savignano sul Rubicone è pronto per dare il via alla Fiera di Santa Lucia. L’appuntamento con la sagra cittadina è in programma per sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’evento, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone e curato da PromoD con la collaborazione di associazioni, enti di categoria. Cesenatoday.it
Un altro weekend di festa a Savignano! #fieradisantalucia
