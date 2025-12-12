A Savignano nel weekend si fa festa con la tradizionale fiera di Santa Lucia

Nel weekend, Savignano sul Rubicone si anima con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, un evento che ogni anno richiama residenti e visitatori. La manifestazione si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dicembre, offrendo momenti di festa, tradizione e convivialità nel cuore della città.

Savignano sul Rubicone è pronto per dare il via alla Fiera di Santa Lucia. L’appuntamento con la sagra cittadina è in programma per sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’evento, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone e curato da PromoD con la collaborazione di associazioni, enti di categoria. Cesenatoday.it

Savignano: divertimento, cucina e beneficenza alla fiera di Santa Lucia

Savignano: divertimento, cucina e beneficenza alla fiera di Santa Lucia - Sabato 13 e domenica 14 dicembre la tradizionale sagra del torrone porterà nel centro storico appuntamenti di ... corrierecesenate.it

Tiro con l’arco. Festa di arcieri a Savignano. E Morello supera Musolesi - Grande festa e grandissimi risultati alla gara di tiro di campagna 24+24 di tiro con l’arco organizzata dagli Arcieri Terre di Castelli lo scorso weekend a Savignano sul Panaro e valevole per la ... ilrestodelcarlino.it

Un altro weekend di festa a Savignano! #fieradisantalucia - facebook.com facebook