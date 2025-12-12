A Savignano nel weekend si fa festa con la tradizionale fiera di Santa Lucia

Nel weekend, Savignano sul Rubicone ospiterà la tradizionale Fiera di Santa Lucia, un evento atteso dalla comunità locale. La manifestazione si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dicembre, offrendo un’occasione di festa e socialità per residenti e visitatori. La fiera rappresenta un momento di condivisione e tradizione, caratterizzato da bancarelle, eventi e atmosfere natalizie.

Savignano sul Rubicone è pronto per dare il via alla Fiera di Santa Lucia. L’appuntamento con la sagra cittadina è in programma per sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’evento, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone e curato da PromoD con la collaborazione di associazioni, enti di categoria. Cesenatoday.it

savignano weekend fa festaWeekend in festa a Savignano sul Rubicone (Fc) - Sabato 13 e domenica 14 dicembre, in occasione della ricorrenza dedicata alla santa, torna a Savignano sul Rubicone la tradizionale sagra del torrone: nel centro storico prenderanno forma decine di ap ... ilrestodelcarlino.it

Savignano: divertimento, cucina e beneficenza alla fiera di Santa Lucia - Sabato 13 e domenica 14 dicembre la tradizionale sagra del torrone porterà nel centro storico appuntamenti di ... corrierecesenate.it

