A Roma conclusi interventi sul Ponte dell’Industria ora dedicato a San Francesco

A Roma, sono stati completati i lavori di riqualificazione del Ponte dell’Industria, ora dedicato a San Francesco d’Assisi. Interventi realizzati da Anas nell’ambito del programma per il Giubileo 2025, hanno restituito al ponte il suo splendore storico, rendendolo un nuovo simbolo della città e della spiritualità francescana.

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso uno dei capitoli più significativi del programma di interventi per il Giubileo 2025 eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri: il Ponte dell’Industria, storico collegamento sul fiume Tevere, è stato completamente riqualificato e, con l’approvazione della Giunta Capitolina, ufficialmente intitolato a San Francesco d’Assisi su proposta del comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del santo. E’ stata inoltre installata una statua bronzea a lui dedicata ispirata a un modello dello scultore Marcello Tommasi, donata dal Comitato nazionale. Ildenaro.it A Roma conclusi interventi sul Ponte dell’Industria, ora dedicato a San Francesco - ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso uno dei capitoli più significativi del programma di interventi per il Giubileo 2025 eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in qualità di soggetto attuatore per conto de ... lagazzettadelmezzogiorno.it Giubileo, restaurato e dedicato a San Francesco il Ponte dell’Industria - Si è concluso uno dei capitoli più significativi del programma di interventi per il Giubileo 2025 eseguiti da Anas: il ... stream24.ilsole24ore.com Conclusi i corsi a Catanzaro e Roma Complimenti ai nuovi istruttori di padel primo livello - facebook.com facebook Il 17 novembre scorso si sono conclusi a Palazzo Firenze, a Roma i lavori del Primo Simposio Mondiale di ADASIM Fondazione, la nuova rete scolastica globale della Società Dante Alighieri. Leggi tutto: t.ly/j4YkR x.com

Ponte Milvio, un luogo comune tra locali e crolli

Video Ponte Milvio, un luogo comune tra locali e crolli Video Ponte Milvio, un luogo comune tra locali e crolli