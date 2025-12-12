A Roma arriva il Circo del futuro senza animali | adrenalina risate e meraviglia

Funweek.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma nasce un nuovo tipo di circo, senza animali, che combina tecnologia, acrobazie estreme ed emozioni intense. Dal 6 dicembre all’Eur, EVOLUTION – Il Circo del Futuro invita il pubblico a vivere un’esperienza innovativa, all’insegna di adrenalina, risate e meraviglia, segnando un passo avanti nell’evoluzione dello spettacolo circense.

A Roma, dallo scorso 6 dicembre, è arrivata un’idea di circo che rompe con l’immaginario tradizionale e guarda dritto al domani: all’Eur è approdato EVOLUTION – Il Circo del Futuro, uno spettacolo che unisce tecnologia, performance estreme ed emozione pura, eliminando del tutto l’uso di animali. Un’esperienza pensata per sorprendere pubblici diversi, capace di fondere intrattenimento e riflessione su cosa significhi oggi vivere lo spettacolo dal vivo, in un’epoca dominata da schermi e realtà virtuali. LEGGI ANCHE: ‘Roma Sotterranea’: il documentario che svela i segreti emersi dagli scavi della metro Il circo del futuro a Roma: sembra fantascienza (ma è tutto reale). 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

roma arriva circo futuroQuando la realtà supera la finzione: a Roma fa tappa il circo "Evolution" - Ma se la sfida più emozionante fosse nella vita reale? Lo riporta ciociariaoggi.it

Roma, all’Eur arriva ‘Evolution’: il Circo del Futuro - Dopo un tour di 7 mesi alle Isola Canarie approda in Italia il più innovativo circo mai visto prima che vi proietta in un mondo futuristico. Scrive msn.com

Evolution Il circo del futuro arriva Roma

Video Evolution Il circo del futuro arriva Roma