A Roma arriva il Circo del futuro senza animali | adrenalina risate e meraviglia
A Roma nasce un nuovo tipo di circo, senza animali, che combina tecnologia, acrobazie estreme ed emozioni intense. Dal 6 dicembre all’Eur, EVOLUTION – Il Circo del Futuro invita il pubblico a vivere un’esperienza innovativa, all’insegna di adrenalina, risate e meraviglia, segnando un passo avanti nell’evoluzione dello spettacolo circense.
A Roma, dallo scorso 6 dicembre, è arrivata un’idea di circo che rompe con l’immaginario tradizionale e guarda dritto al domani: all’Eur è approdato EVOLUTION – Il Circo del Futuro, uno spettacolo che unisce tecnologia, performance estreme ed emozione pura, eliminando del tutto l’uso di animali. Un’esperienza pensata per sorprendere pubblici diversi, capace di fondere intrattenimento e riflessione su cosa significhi oggi vivere lo spettacolo dal vivo, in un’epoca dominata da schermi e realtà virtuali. LEGGI ANCHE: ‘Roma Sotterranea’: il documentario che svela i segreti emersi dagli scavi della metro Il circo del futuro a Roma: sembra fantascienza (ma è tutto reale). 🔗 Leggi su Funweek.it
