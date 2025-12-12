A rischio crollo e di nuovo a fuoco | non c' è pace per Palazzo Trifiletti

Palazzo Trifiletti è nuovamente teatro di un incendio, segnando il terzo episodio in meno di un mese. La situazione mette in evidenza la vulnerabilità della storica struttura, già più volte colpita da incendi e rischi di crollo. La frequenza di questi eventi solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela di un patrimonio architettonico di grande valore.

Palazzo Trifellit brucia ancora: con quello di stamani, venerdì 12 dicembre, è il terzo incendio in un mese. Poco meno di tre settimane fa, il 25 novembre, l'ultimo rogo.Intorno alle 12.20 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per sedare le fiamme divampate all'interno della struttura che.

