A Reggio Emilia in una scuola modificato il canto natalizio La Diocesi critica la scelta | Un cortocircuito i segni cristiani non sono discriminatori

A Reggio Emilia, una scuola primaria ha modificato il testo di un canto natalizio previsto per la recita scolastica, suscitando la critica della Diocesi locale. La diocesi sottolinea come i segni cristiani non siano discriminatori e definisce la scelta come un cortocircuito culturale, sollevando discussioni sul rispetto delle tradizioni religiose nelle attività scolastiche.

In una scuola primaria a Reggio Emilia è stato modificato il testo di un canto natalizio previsto per la recita scolastica. La direzione scolastica ha scelto di eliminare ogni riferimento a Gesù dalla canzone per rispettare le diverse confessioni religiose presenti tra gli alunni.

