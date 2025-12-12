A PINZOLO IN TRENTINO SI CHIUDE IL TOUR DI ANGELO DE NICOLA PER IL LIBRO IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA
A Pinzolo, in Trentino, si svolgerà l'ultimo appuntamento del tour nazionale di Angelo De Nicola dedicato al suo libro “Il Primo Giubileo della Storia”. L’evento si terrà martedì 16 dicembre 2025 alle 17.30 presso la Casa della Cultura, segnando la conclusione di un tour di grande successo.
Si terrà martedì 16 dicembre 2025 alle 17.30, presso la Casa della Cultura di Pinzolo in Trentino, l’ultimo appuntamento, il numero 28, a chiusura di un tour nazionale che ha registrato uno straordinario successo, dedicato alla presentazione del libro “Il Primo Giubileo della Storia” di Angelo De Nicola, pubblicato da One Group Edizioni. Un tour che, nell’arco di due anni, ha portato l’opera e il suo Autore, il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, in contesti prestigiosi quali il Campidoglio a Roma, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Festival del Medioevo di Gubbio fino a Napoli, Caserta, Isernia, Ferentino e in una ventina di altre città, riscuotendo ovunque grande interesse di pubblico e attenzione da parte del mondo culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Hotel Europeo Alpine Charme & Wellness, Pinzolo, Italy
#Pinzolo, Dolomiti di Brenta, #Trentino Anche per la prossima vacanza invernale sulla neve, il Centro Pineta Family Hotel & Wellness vi accoglie con la SPA, piscina, mini club per una fantastica vacanza per bambini, in tutte le stagioni! Una passione per l’os - facebook.com Vai su Facebook