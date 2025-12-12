A Perugia le eccellenze delle olive da tavola | ecco i vincitori 2025

Il 11 dicembre 2025 a Perugia si è celebrata l’eccellenza italiana delle olive da tavola, con la proclamazione dei vincitori del prestigioso concorso. L’evento ha messo in luce le migliori produzioni del settore, riconoscendo la qualità e l’innovazione dei produttori italiani. Un momento di grande rilievo per il mondo dell’olivicoltura nazionale.

A Perugia, l'11 dicembre 2025, il mondo delle olive da tavola si è preso la scena con la proclamazione dei migliori produttori italiani. Un appuntamento che premia la qualità, ma soprattutto racconta un comparto in fermento, tra tradizioni locali e nuove ambizioni sui mercati. Una cerimonia che mette al centro imprese e competenze Nella sede .

