A Pechino sale l’allerta investimenti Riunione d’emergenza del partito

A Pechino cresce l’allerta sugli investimenti, con una riunione d’emergenza del partito che suggerisce una certa preoccupazione. La vicinanza alla fine dell’anno può aver accentuato il senso di urgenza, alimentando un clima di nervosismo tra le autorità e gli operatori economici.

Forse sarà perché alla fine manca davvero poco alla fine dell'anno. E allora è lecito avere un po' di fiato sul collo, un accenno di nervosismo. Non è stato un 2025 facile per la Cina. La guerra commerciale ha avuto il suo prezzo per il Dragone, le sanzioni contro la Russia hanno allontanato la seconda economia mondiale da quella della Federazione, lasciando quest'ultima priva del suo alleato più fedele. In più, il mercato interno è ancora fortemente depresso, con il risultato che è l'export l'unica ciambella di salvataggio rimasta. Un export aggressivo, molto poco leale di cui fa le spese, in primis, l'Europa.