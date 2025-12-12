A Pavia è di nuovo allarme sicurezza | quattro tentate rapine in mezz’ora tre minorenni in carcere

A Pavia si registra un nuovo episodio di allarme sicurezza, con quattro tentativi di rapina avvenuti in soli trenta minuti. Tre minorenni sono stati arrestati, mentre le aggressioni hanno coinvolto giovani vittime colpite con calci e pugni nel tentativo di sottrarre zaini e borse contenenti pochi soldi.

Pavia, 12 dicembre 2025 – Quattro tentate rapine nell'arco di mezz'ora. Aggressioni violente, con giovani vittime colpite a calci e pugni, per cercare di impossessarsi di zaini e borse con pochi contanti. Tentativi tutti falliti, ma che hanno portato all'arresto in flagranza dei tre presunti responsabili, ancora minorenni, italiani. Una ragazza aveva il compito di fare da esca, avvicinando le vittime prescelte fingendo di essere in difficoltà e chiedendo aiuto, distraendole e cercando di impedirne la reazione all'arrivo dei due ragazzi complici, che con violenza si scagliavano contro i malcapitati.

