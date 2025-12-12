A Palazzo Baldoni di Montesilvano tutto pronto per la 13esima edizione del Premio editoria abruzzese | i nomi dei vincitori
A Montesilvano si prepara a ospitare la 13ª edizione del Premio editoria abruzzese, un evento prestigioso che celebra l’eccellenza nel settore editoriale della regione. La cerimonia si terrà domenica 14 dicembre nella sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni, coinvolgendo autori, editori e protagonisti del mondo culturale abruzzese.
A Montesilvano tutto pronto per la tredicesima edizione del Premio editoria abruzzese, che si terrà domenica 14 dicembre nella sala Di Giacomo al primo piano di palazzo Baldoni del Comune.?La giornata si aprirà alle ore 10:00, come da consuetudine, con l’incontro tra i giurati e gli autori. Ilpescara.it
Appuntamento domenica 14 dicembre nella sala Di Giacomo di palazzo Baldoni a Montesilvano con la cerimonia di premiazione dei vincitori
